Mercato - PSG : Voilà pourquoi le «nouveau Neymar» a snobé Campos

Pierrick Levallet

Convoité par le PSG, Endrick devrait finalement s'engager avec un autre club. L'attaquant de 16 ans serait tombé d'accord avec le Real Madrid pour son transfert qui n'aura lieu qu'en 2024. Et pour convaincre toutes les parties, la formation madrilène aurait utilisé plusieurs arguments. Le projet merengue aurait notamment joué un rôle crucial dans la décision d'Endrick.

Il n’a que 16 ans, et pourtant, les plus grands clubs se l’arrachent déjà. Véritable pépite de Palmeiras, Endrick est peut-être la prochaine sensation du football brésilien. Le PSG et Luis Campos le suivent d’ailleurs de près. Mais finalement, le crack devrait s’engager avec un autre club prochainement. Endrick serait en effet tombé d’accord avec le Real Madrid. Le club madrilène aurait convaincu Palmeiras avec une opération à 70M€. Et pour convaincre le joueur, les Merengue ont utilisé plusieurs arguments.

Mercato - PSG : Le feuilleton Endrick connaît enfin son épilogue https://t.co/2sej3JdrTa pic.twitter.com/KGE8WaGjXC — le10sport (@le10sport) December 8, 2022

Vinicius Jr et Rodrygo ont eu une importance malgré eux dans le dossier Endrick

Comme le rapporte AS , le projet du Real Madrid aurait fait la différence dans le dossier Endrick. L’entourage du crack de 16 ans estimerait que le club madrilène serait la destination qui favoriserait le mieux son développement. Les exemples de Vinicius Jr et de Rodrygo, débarqués très jeunes du Brésil, auraient eu un rôle crucial dans la décision d’Endrick. Mais un autre facteur aurait permis au Real Madrid de prendre l’ascendant sur la concurrence pour la pépite de Palmeiras.

Le Real Madrid a profité de la Coupe du monde pour avancer dans le dossier