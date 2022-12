Mercato - PSG : Cette révélation hallucinante sur le transfert d'Endrick

Arthur Montagne

Convoité par la plupart des grands clubs européens, Endrick va finalement s'engager avec le Real Madrid qui a écarté la concurrence dans ce dossier. Mais alors que les premiers chiffres faisaient état d'une offre de 60M€ + 12M€ pour boucler ce transfert, la presse espagnole révèle que le club merengue va débourser beaucoup moins.

Du haut de ses 16 ans, Endrick a déjà mis les plus grands clubs européens à ses pieds. En effet, le PSG, Chelsea ou encore le FC Barcelone rêvait de recruter le crack de Palmeiras. Mais c'est bien le Real Madrid qui va rafler la mise. D'après Fabrizio Romano, le club merengue va débourser 60M€, correspondant au montant de la clause libératoire du joueur, ainsi que 12M€ de bonus.

Mercato - PSG : Le transfert d'Endrick est bouclé, son futur salaire est déjà connu https://t.co/BoQHauhW2i pic.twitter.com/YjoRxWhSNT — le10sport (@le10sport) December 9, 2022

35M€ + 25M€ de bonus pour Endrick ?

Néanmoins, selon les informations de AS , le journaliste italien est très loin de la vérité. Le média madrilène révèle que le Real Madrid va en réalité payer 35M€ de part fixe à Palmeiras pour le transfert d'Endrick, ainsi que des bonus pouvant aller jusqu'à 25M€. Néanmoins, les conditions pour activer ces bonus seront très difficiles et dépendront de plusieurs facteurs sportifs à l'image du gain du Golden Boy, du nombre de matchs en tant que titulaire, du nombre buts marqués, ou encore des titres remportés.

Un salaire de 2M€ bruts annuels