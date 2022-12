Mercato - PSG : Le Real Madrid a joué un vilain tour au Qatar pour ce transfert

Pierrick Levallet

Dans le viseur du PSG et de Chelsea, Endrick a finalement choisi le Real Madrid. L'attaquant de 16 ans ne rejoindra les Merengue qu'à ses 18 ans, en 2024. Mais son contrat est déjà signé et le transfert a été officialisé ce jeudi. D'ailleurs, le Real Madrid a pu devancer le PSG dans ce dossier grâce à la Coupe du monde au Qatar.

À seulement 16 ans, Endrick était au coeur d’un incroyable feuilleton. Disposant d’un énorme potentiel, l’attaquant de Palmeiras avait toute l’Europe à ses pieds. Le PSG ou encore Chelsea le convoitaient. Mais finalement, c’est au Real Madrid que celui que l’on surnomme le « nouveau Neymar » s’est engagé. Endrick ne rejoindra le club madrilène qu’en 2024, lorsqu’il aura 18 ans. Cependant, ce dossier n’était pas de tout repos pour la direction merengue. Mais cette dernière a usé de sa malice pour recruter le crack brésilien.

Le Real Madrid a profité de la Coupe du monde pour accélérer dans le dossier Endrick

En effet, SPORT explique que toutes les parties étaient pressées pour que le transfert ait bien lieu. Le Real Madrid devait notamment se dépêcher à cause de la pression du PSG, qui convoitait sérieusement Endrick. De ce fait, la Casa Blanca a profité de la Coupe du monde au Qatar pour accélérer les choses dans le dossier. Pendant que les dirigeants qatariens du PSG étaient occupés avec le Mondial dans leur pays, le Real Madrid a avancé ses pions jusqu’à la signature finale d’Endrick. La Coupe du monde aurait ainsi été un élément clé dans les négociations pour le joueur de 16 ans.

Palmeiras et les agents du joueur voulaient aussi précipiter le dossier