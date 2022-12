Transferts : Le PSG s’incline devant le Real Madrid sur le mercato, la vérité éclate

Thomas Bourseau

Après une rude bataille en coulisse, le Real Madrid a pris le meilleur sur Chelsea et le PSG en bouclant le transfert d’Endrick pour l’été 2024, moment de sa majorité. La présidente de Palmeiras s’est livrée sur la « plus grande négociation de l’histoire du football brésilien » d’après ses dires.

Cela fait à présent plusieurs semaines que l’avenir d’Endrick fait couler de l’encre dans la presse. D’ailleurs, comme pour beaucoup de pépites européennes et sud-américaines, le PSG gardait un oeil sur le dossier Endrick. D’ailleurs, comme son père Douglas le révélait à Fabrizio Romano, jusqu’à peu, le PSG était l’unique club à avoir dégainé une véritable offre à Palmeiras pour celui qui est considéré comme le « nouveau Neymar » au Brésil.

Neymar a tenté sa chance avec Endrick qui file au Real Madrid

Cependant, du haut de ses 16 ans, Endrick était déjà confronté à une énorme décision pour la suite de sa carrière. Et bien que le PSG et Chelsea étaient sur les rangs, c’est le Real Madrid qui a mis la main sur l’attaquant brésilien malgré les sollicitations de son compatriote Neymar pour qu’il le rejoigne au PSG.

🔥 ¡Conoce a @endrickii! pic.twitter.com/HHH6wPAhfy — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 15, 2022

«Nous avons mené à bien la plus grande négociation de l'histoire du football brésilien»