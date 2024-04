Après son transfert du PSG, il se lâche sur Mbappé

Thibault Morlain

Depuis ce vendredi, Hugo Ekitike n’est officiellement plus un joueur du PSG. Initialement prêté à l’Eintracht Francfort, l’attaquant français a vu son option d’achat être levée. Ekitike ne reviendra donc pas à Paris dans les semaines, là où il a notamment pu côtoyer un certain Kylian Mbappé. Et entre les deux, le courant était visiblement bien passé.

Devenu indésirable au PSG, Hugo Ekitike a fait ses valises en janvier dernier. Après avoir refusé de rejoindre l’Eintracht Francfort à l’été, le Français a cette fois donné son feu vert pour rejoindre le club allemand. Ekitike s’est ainsi envolé de l’autre côté du Rhin, s’en allant dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.

Ekitike a aimé jouer avec Mbappé

Une option d’achat de 16,5M€ activée ce vendredi par l’Eintracht Francfort. Hugo Ekitike a donc officiellement été transféré au sein du club allemand et n’est désormais plus un joueur du PSG. En marge de cette signature, Ekitike s’est exprimé pour les médias de l’Eintracht Francfort, évoquant notamment ses moments passés avec Kylian Mbappé : « Comment c’était de jouer avec Mbappé ? C’était bien ».

« Nous sommes fermement convaincus de son grand potentiel »