Mercato - PSG : Nouvelles révélations pour le transfert de ces deux cracks

Hugo Chirossel

Dans l’optique de préparer l’avenir au PSG, Luis Campos s’intéresserait à plusieurs jeunes joueurs prometteurs. Le conseiller sportif parisien serait notamment sur la piste de deux talents croates âgés de 15 ans à peine : Ljubo Puljic et Luka Vuskovic. Mais plusieurs clubs européens sont également sur le coup.

Le football croate se porte bien. Après avoir atteint la finale de la Coupe du monde 2018, la Croatie a échoué en demi-finale du Mondial 2022 face à l’Argentine. Quand bien même, les Vatreni peuvent compter sur de jeunes talents comme Josko Gvardiol (20 ans), qui est annoncé dans le viseur du PSG notamment.

Le PSG suit deux pépites croates

Mais le club de la capitale aurait également un œil sur deux autres pépites croates, bien plus jeunes que le défenseur du RB Leipzig. D’après Gianluca Di Marzio, le PSG serait intéressé par Luka Vuskovic (Hajduk Spalato) et Ljubo Puljic (NK Osijek). Dans un entretien accordé à Soccer News , le journaliste italien en a dit un peu plus sur ces deux joueurs âgés de 15 ans.

«Tout le monde parle peut-être de Gvardiol, mais dans les années à venir…»