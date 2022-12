Transferts - ASSE : La grosse mise au point de Batlles sur le mercato

Thibault Morlain

Occupant la dernière place de Ligue 2, l'ASSE est dans une situation critique. Pour Laurent Batlles, la solution pourrait venir du mercato hivernal de janvier avec l'arrivée de nouveaux joueurs afin d'inverser la tendance. Des noms commencent à circuler à l'instar de Faouzi Ghoulam ou Gaëtan Charbonnier. De quoi alors faire réagir l'entraîneur de l'ASSE.

Il y a urgence à l'ASSE. Afin d'éviter une relégation en National, les Verts, aujourd'hui à la 20ème place de Ligue 2, doivent inverser la tendance. Mais comment ? Jusqu'à présent, Laurent Batlles n'a pas trouvé la solution, mais avec l'arrivée de nouveaux joueurs à l'ASSE en janvier, lors du mercato hivernal, cela pourrait changer.

« Il prendre certaines décisions quant à son avenir et nous aussi »

Rapporté par Envertetcontretous , Laurent Batlles a fait un point sur le mercato, évoquant notamment le dossier Faouzi Ghoulam. Alors que l'Algérien s'entraîne aujourd'hui avec l'ASSE, Batlles a confié : « Il s’entraine avec nous et après on verra ce qu’il se passera. Je répèterai toujours la même chose, c’est à la fois de son côté et du notre, lui aussi doit prendre certaines décisions quant à son avenir et nous aussi ».

« Charbonnier ? Je ne suis au courant de rien moi »