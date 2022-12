Équipe de France : Un virus frappe les Bleus, Deschamps est fixé avant l'Argentine

Amadou Diawara

Cette semaine, le vestiaire de Didier Deschamps a été victime d'un gros virus, qui a touché à la fois Adrien Rabiot, Dayot Upamecano, Kingsley Coman, Ibrahima Konaté et Raphaël Varane. Mais heureusement pour les Bleus, il n'y aurait pas eu de nouveau cas à quelques heures de la finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine.

Avant la demi-finale de la Coupe du Monde face au Maroc, les Bleus ont été frappés par un virus. Victimes de la climatisation - qui est omniprésente au Qatar - Adrien Rabiot et Dayot Upamecano ont pris froid. Contraint de se passer des services du milieu de terrain de la Juventus, Didier Deschamps a préféré laisser le défenseur du Bayern sur le banc des remplaçants face aux Lions de l'Atlas . Et heureusement pour les Bleus , ils ont réussi à valider leur ticket pour la finale de la Coupe du Monde malgré les absences conjuguées d'Adrien Rabiot et de Dayot Upamecano.

Pas de nouveau cas de virus dans le vestiaire de Deschamps

Toutefois, Didier Deschamps a vu trois nouveaux joueurs être frappés par le virus ces derniers jours : Kingsley Coman, Dayot Upamecano et Raphaël Varane. Mais à quelques heures de France-Argentine en finale de la Coupe du Monde, le sélectionneur des Bleus peut souffler.

Les 24 joueurs de Deschamps sont aptes à débuter contre l'Argentine