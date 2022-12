Équipe de France : Un virus frappe les Bleus, Deschamps reçoit un terrible message

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Quatre ans après son sacre en Russie, l’équipe de France affrontera l’Argentine dimanche afin de conserver son titre de champion du monde. Cependant, juste avant le choc, plusieurs joueurs des Bleus ont été frappés par un virus. Alexandre Marles, ancien préparateur physique de l’équipe de France, s’est exprimé sur le sujet.

A quelques jours d’une seconde finale de Coupe du monde de suite, l’équipe de France a été frappée subitement par un virus. Contre le Maroc, ce sont Dayot Upamecano, Adrien Rabiot et Kingsley Coman qui ont déclaré forfait. Quelques jours plus tard, Ibrahima Konaté et Raphaël Varane ont également été touchés par ce fameux virus qui les a privés d’entraînement à deux jours de la finale.

« C’est comme si on avait joué un match »

Présent sur le plateau de La Matinale Week-end de RMC , Alexandre Marles, ancien préparateur physique de l’équipe de France, du PSG et de l’OL s’est confié sur cette étrange maladie qui frappe les Bleus : « Il y a forcément eu de la fièvre, puisque si des joueurs ont manqué le match contre le Maroc et des entraînements, il y avait de la fièvre. Ce n’est pas un petit rhume qui empêche d’aller s’entraîner ou de jouer un match. Et qui dit fièvre, dit déshydratation, dit fatigue, perte d’appétit… C’est comme si on avait joué un match en gros. Un match contre la maladie ».

« C’est plutôt un cauchemar pour le sélectionneur »