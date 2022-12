Equipe de France : Les vérités de Deschamps sur le virus chez les Bleus

Thibault Morlain

Depuis quelques jours maintenant, un mystérieux virus frappe les joueurs de l’équipe de France. Forcément, il y a de quoi s’inquiéter à quelques heures de la finale de la Coupe du monde face à l’Argentine alors que plusieurs joueurs ont des symptômes. Forcément, alors que Didier Deschamps était en conférence de presse ce samedi, la question lui a été posée sur l’état de santé des joueurs de l’équipe de France.

Un virus circule actuellement au sein du groupe de l’équipe de France et certains joueurs en font les frais. Face au Maroc, Adrien Rabiot avait dû rester à l’hôtel tandis que Dayot Upamecano et Kingsley Coman n’étaient pas entrés en jeu à cause de leurs symptômes. Mais voilà que dernièrement, deux nouveaux cas se sont ajoutés : Raphaël Varane et Ibrahima Konaté. Alors que ces joueurs sont surveillés de près par le staff de Didier Deschamps, des questions se posent forcément alors que la finale de la Coupe du monde face à l’Argentine se rapproche. Qu’en est-il donc ce samedi ? La question a été posée à Didier Deschamps lors de sa conférence d’avant-match.

Equipe de France : Voilà les plans de l'Argentine pour Kylian Mbappé https://t.co/HqFed01eU9 pic.twitter.com/qzq7aNWKNL — le10sport (@le10sport) December 17, 2022

« On gère au mieux »

Face à ce virus qui touche l’équipe de France, un point a donc été réclamé à Didier Deschamps ce samedi par les journalistes. Et dans un premier temps, le sélectionneur des Bleus a confié : « Les joueurs étaient en train de dormir quand je suis parti, je n'ai pas les dernières infos. On fait en sorte de gérer au mieux, dans la tranquillité. Il y aura des données aujourd'hui. J'en aurai ce soir et jusqu'à demain pour faire en sorte d'être prêts pour ce grand match ».



Relancé par la suite, Didier Deschamps a ajouté : « C'est un sujet qui vous intéresse, je le comprends. On fait en sorte de prendre le maximum de précautions, de s'adapter et de faire avec, sans tomber dans l'excès. C'est évidemment une situation... Si elle avait pu ne pas exister ce serait mieux, mais on gère au mieux ».

« Vous aurez certainement plus d'infos d'ici le prochain entraînement »