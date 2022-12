Equipe de France : Excellentes nouvelles pour Deschamps avant la finale

Arnaud De Kanel

L'inquiétude était à son paroxysme ce vendredi puisque certains joueurs de l'équipe de France étaient touchés par un mystérieux virus et avaient manqué l'entraînement. Didier Deschamps peut souffler, ça va beaucoup mieux pour eux à l'aube de la finale contre l'Argentine de Lionel Messi. Tous les Bleus sont présents à l'entrainement ce samedi.

L'équipe de France disputera la quatrième finale de Coupe du monde de son histoire ce dimanche face à l'Argentine. Les deux nations veulent décrocher leur troisième étoile et s'apprêtent à en découdre. Le dernier entraînement des Bleus se déroule ce samedi et Didier Deschamps a pu compter sur le retour de tous les joueurs absents vendredi.

Les Bleus au complet

La dernière répétition avant le bal ! Les 24 Français encore dans l'aventure sont présents à l'entraînement ce samedi comme le rapporte RMC . Raphaël Varane (en survêtement), Théo Hernandez, Aurélien Tchouameni, Kingsley Coman, Ibrahima Konaté, Adrien Rabiot et Dayot Upamecano sont bien là. Plutôt très rassurant à l'aube de la finale.

« On gère au mieux »