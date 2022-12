Équipe de France : Deschamps fait durer le suspens, Zidane peut trembler

Arthur Montagne

Quelques heures avant la finale de la Coupe du monde, Didier Deschamps a été interrogé sur son avenir alors qu’il aura le choix de rester ou non à la tête de l’équipe de France. Et alors que Zinedine Zidane attend que le poste se libère, Didier Deschamps semble toujours se plaire sur le banc des Bleus.

Depuis la qualification de l'équipe de France en demi-finale de la Coupe du monde, Didier Deschamps est le seul décisionnaire concernant son avenir au poste de sélectionneur. Et alors que Zinedine Zidane attend que le poste se libère, Deschamps semble très attaché à sa fonction alors que les Bleus affronteront l'Argentine dimanche en finale.

«Je suis très bien, très heureux dans cette fonction»

« L'équipe de France est la plus belle chose qui me soit arrivée. Déjà, comme joueur. Et j'ai le privilège de connaître ça en tant que sélectionneur. C'est la passion, le très haut niveau. Je suis très bien, très heureux dans cette fonction », lance le sélectionneur en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Ce que j'ai uniquement dans la tête, c'est le match de demain»