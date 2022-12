Équipe de France : Deschamps lâche une nouvelle réponse à Benzema

Arthur Montagne

Avant la finale de la Coupe du monde, Didier Deschamps a de nouveau été interrogé sur le cas Karim Benzema. Absent, le Ballon d’Or fait parler de lui par différents posts sur les réseaux sociaux alors que sa présence pour assister au match est encore incertaine. Mais le sélectionneur ne veut plus évoquer ce sujet.

Il fait partie des absents très présents. Depuis l'annonce de son forfait, Karim Benzema continue de faire parler de lui. Encore plus ces dernières heures. Entre ses publications sur Instagram et les doutes concernant sa présence dans les tribunes pour la finale de la Coupe du monde, le Ballon d'Or est au cœur des débats. Ce qui agace Didier Deschamps.

Equipe de France : Avant la finale, Macron insiste avec Benzema https://t.co/DTIRpjAAyy pic.twitter.com/rnjTcrCaiA — le10sport (@le10sport) December 17, 2022

«Si je ne réponds pas, vous allez dire que je suis énervé»

« Vous vous passez le mot entre journalistes étrangers? Si je ne réponds pas, vous allez dire que je suis énervé. J'ai des joueurs qui ont été blessés avant. Karim en fait partie. Le dernier à s'être blessé, c'est Lucas Hernandez », lance le sélectionneur en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Je ne m'occupe pas des invitations des joueurs»