Équipe de France : Giroud sur le banc contre l'Argentine ? La vérité éclate

Amadou Diawara

Ce dimanche après-midi, la France défie l'Argentine en finale de la Coupe du Monde. Toutefois, Olivier Giroud serait victime de gênes dues à l'enchainement des matchs. Mais heureusement pour les Bleus de Didier Deschamps, le buteur de 36 ans serait tout de même apte à débuter la rencontre face à la bande à Lionel Messi.

Depuis le début de la Coupe du Monde, Olivier Giroud est un titulaire en puissance, ayant profité du forfait de Karim Benzema. Toutefois, le buteur de 36 ans pourrait être sur le banc des remplaçants en finale face à l'Argentine.

Équipe de France : Deschamps prend une décision fracassante, le clan Benzema pousse un coup de gueule https://t.co/9b5jSG3ewy pic.twitter.com/l0L6oSvGA4 — le10sport (@le10sport) December 18, 2022

Olivier Giroud ressent de petites gênes, mais...

Selon les dernières informations de L'Equipe , Didier Deschamps pourrait remplacer Olivier Giroud par Marcus Thuram à cause de ses douleurs récurrentes au genou. En effet, le sélectionneur des Bleus a tenté une mise en place avec le buteur du Borussia Mönchengladbach sur l'aile gauche et Kylian Mbappé en pointe lors de la dernière séance d'entrainement, avant de recomposer son XI type avec Olivier Giroud dans son rôle de numéro 9.

Olivier Giroud peut postuler à une place de titulaire