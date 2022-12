Équipe de France : Giroud sur le banc pour la finale ? La raison est dévoilée

La rédaction

Ce dimanche (16h), l'Equipe de France affronte l'Argentine en finale de Coupe du monde. Un choc au sommet pour deux nations qui peuvent là décrocher leur troisième étoile. Si Olivier Giroud est le numéro 9 des Bleus depuis le début du tournoi, sa titularisation serait incertaine en raison d'une blessure au genou.

Auteur de 4 buts depuis le début de la Coupe du monde au Qatar, Olivier Giroud est un élément fort du secteur offensif français. Toutefois, Didier Deschamps pourrait bien laisser le natif de Chambéry sur le banc au coup d'envoi de la finale puisque ce dernier souffrirait du genou.

Des problèmes récurrents au genou

Plusieurs fois depuis le début de la Coupe du monde, Olivier Giroud s'est touché le genou, comme s'il souffrait d'une gêne sur son articulation. Selon les informations de L'Equipe , ces récurrentes douleurs pourraient écarter l'attaquant de l'AC Milan du onze de départ face à l'Argentine. De plus, Didier Deschamps semble avoir anticipé cette possibilité puisqu'il a procédé à un ajustement tactique majeur ce samedi lors du dernier entraînement collectif de l'Equipe de France.

Équipe de France : Griezmann, Mbappé… Pour la finale, Deschamps a tranché ! https://t.co/Ew4CopLHeK pic.twitter.com/CGtcetXN2n — le10sport (@le10sport) December 17, 2022

Deschamps a testé Thuram à l'entraînement

Ce samedi à l'occasion de la dernière séance collective des Bleus, Didier Deschamps a aligné Kylian Mbappé dans l'axe et Marcus Thuram à gauche lors d'une première opposition avant qu'Olivier Giroud ne reprenne sa place de numéro 9 lors de la suite de l'opposition. Reste à savoir si l'attaquant de 36 ans est réellement diminué, auquel cas Marcus Thuram semble être l'option privilégiée par Deschamps pour le remplacer. Le fils du champion du monde 98 s'est imposé comme le meilleur remplaçant du secteur offensif depuis le début de la compétition et a toujours été percutant. Contre le Maroc, alors que Giroud n'a pas réalisé un grand match, Marcus Thuram a effectué une entrée dynamique et a pesé sur la défense marocaine.