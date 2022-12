Équipe de France : Varane, Konaté... Deschamps peut souffler avant la finale

La rédaction

Quatre ans après le sacre en Russie, l'Equipe de France a l'opportunité de remporter sa troisième Coupe du monde ce dimanche. Pour ce faire, il faudra battre l'Argentine d'un Lionel Messi en mission tandis que le groupe bleu était au complet lors de la séance d'entraînement de ce samedi. Rassurant compte tenu de l'état de santé de plusieurs joueurs lors de ces derniers jours.

Varane, Konaté et Coman guéris

Alors qu'Adrien Rabiot et Dayot Upamecano ont été les premiers joueurs de l'effectif à être malades, Raphaël Varane, Ibrahima Konaté et Kingsley Coman ont également été touchés par un virus qui semble s'être propagé au sein du vestiaire français. Ce samedi, lors du dernier entraînement collectif, tous les joueurs ont participé à la séance et semblent être guéris, une excellente nouvelle pour Didier Deschamps à moins de 24h du coup d'envoi de la finale.

Hernandez et Tchouaméni également de retour