Coupe du monde 2022 : Deschamps, Messi… Les infos qu’il ne fallait pas manquer aujourd’hui

La rédaction

La Coupe du monde touche à sa fin. En effet, ce dimanche, la finale se jouera entre l'équipe de France et l'Argentine. Les deux nations étaient d'ailleurs en conférence de presse ce samedi, l'occasion pour Didier Deschamps de parler de son avenir, mais pas seulement... Voilà ce qu'il fallait retenir aujourd'hui.

Deschamps lâche une grosse mise au point sur Benzema

Forfait pour la Coupe du monde avec la France, Karim Benzema ne devrait pas venir supporter les Bleus au Qatar pour la finale. Mais voilà que ce sujet commence à agacer Didier Deschamps. Devant les journalistes, le sélectionneur de l'équipe de France a notamment lâché : « Vous vous passez le mot entre journalistes étrangers ? Si je réponds pas, vous allez dire que je suis énervé. J'ai des joueurs qui ont été blessés avant. Karim en fait partie. Le dernier à s'être blessé, c'est Lucas Hernandez. Depuis, j'ai 24 joueurs à gérer ».



Plus d'informations ici.

Les vérités de Deschamps sur le virus chez les Bleus

Autre sujet qui fait parler en équipe de France : le virus qui circule actuellement dans les rangs tricolores. En conférence de presse, Didier Deschamps a alors fait le point sur les malades, confiant : « C'est un sujet qui vous intéresse, je le comprends. On fait en sorte de prendre le maximum de précautions, de s'adapter et de faire avec, sans tomber dans l'excès. C'est évidemment une situation... Si elle avait pu ne pas exister ce serait mieux, mais on gère au mieux ».



Plus d'informations ici.

L'annonce de Didier Deschamps sur son avenir

Lors de cette conférence de presse, Didier Deschamps a également été interrogé sur son avenir. Va-t-il prolonger ou non avec l'équipe de France ? Le sélectionneur a alors expliqué : « L'équipe de France est la plus belle chose qui me soit arrivée. Déjà, comme joueur. Et j'ai le privilège de connaître ça en tant que sélectionneur. C'est la passion, le très haut niveau. Je suis très bien, très heureux dans cette fonction. (...) Mais ce n'est pas moi le plus important. Ce que j'ai uniquement dans la tête, c'est le match de demain ».



Plus d'informations ici.

Neymar déclenche une énorme polémique au Brésil

Pour le Brésil, le parcours à la Coupe du monde s'est arrêté dès les quarts de finale face à la Croatie. Un coup dur pour Neymar qui s'est dit par la suite « détruit psychologiquement ». Mais voilà que cela ne l'a pas empêché de faire une énorme fête dernièrement. Et au Brésil, on ne digère clairement pas ce comportement du numéro 10 de la Seleçao, encore plus après ce qu'il a pu dire. Et cette fête vaut aujourd'hui de terribles critiques à Neymar, une nouvelle fois au coeur d'une polémique.



Plus d'informations ici.

Lloris annonce la couleur pour le choc face à Messi

En finale de la Coupe du monde, la France fera donc face à l'Argentine d'un certain Lionel Messi. Une énorme menace pour les Bleus sur laquelle s'est prononcé Hugo Lloris. En conférence de presse, le portier français a alors expliqué à propos de Messi : « On sait ce que représente Leo Messi dans l'histoire de notre sport, mais je crois que ce sera surtout un match entre l'équipe de France et l'équipe d’Argentine. L'événement est trop important pour se concentrer sur un seul joueur. C'est une finale entre deux grandes nations. Quand vous faites face à ce genre de joueur (Messi), il faut faire attention à lui, mais ce match, ce n'est pas que lui ».



Plus d'informations ici.

Mbappé, France… L’Argentine annonce la couleur la finale