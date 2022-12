Équipe de France : Deschamps prépare une révolution, Giroud sur le banc pour la finale ?

La rédaction

J-1 avant la finale de la Coupe du monde entre l'Equipe de France et l'Argentine. Ce samedi, Didier Deschamps a procédé aux derniers ajustements tactiques avant la rencontre et le sélectionneur pourrait bien créer la sensation. En effet, une réorganisation tactique a été adopté à l'entraînement et cette dernière pourrait écarter Olivier Giroud du onze de départ.

Quatre ans après son sacre en Russie, l'Equipe de France a l'opportunité de réaliser un back to back exceptionnel ce dimanche en cas de victoire contre l'Argentine de Lionel Messi. Ce samedi, Didier Deschamps a procédé à plusieurs ajustements tactiques lors de l'entraînement et pourrait créer une surprise retentissante.

Giroud sur le banc ?

Comme le rapporte RMC Sport, l'Equipe de France a procédé à une première opposition ce samedi et le sélectionneur français a aligné Kylian Mbappé en pointe et Marcus Thuram sur le côté gauche de l'attaque.

Équipe de France : Un virus frappe les Bleus, le clan Deschamps contre-attaque https://t.co/RpKMALs1mm pic.twitter.com/YMzYvqEKEp — le10sport (@le10sport) December 17, 2022

Un simple coup de bluff ?