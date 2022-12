Équipe de France : Benzema de retour grâce à Macron pour la finale ? La réponse

Pierrick Levallet

Karim Benzema de retour en Équipe de France pour la finale de la Coupe du monde ? C'est la grande question du moment du côté des Bleus. Récemment, Emmanuel Macron avait envisagé un plan pour que la star du Real Madrid soit présente au moins dans les tribunes. Mais finalement, le Président de la République ne se serait envolé qu'avec un seul joueur forfait pour le Qatar.

Ce dimanche, l’Équipe de France aura l’opportunité d’aller chercher sa troisième Coupe du monde. Pour la finale face à l’Argentine, Emmanuel Macron veut que les Bleus soient pleinement soutenus. De ce fait, il envisageait ces derniers jours de faire le voyage jusqu’au Qatar avec les joueurs français forfaits pour ce Mondial. Karim Benzema faisait partie de la liste. Mais le Ballon d’Or 2022 ne serait pas monté à bord de l’avion du Président.

Macron s’envole avec Nkunku pour la finale, sans Benzema

Selon les informations de BeIN Sports , Emmanuel Macron se serait envolé pour le Qatar ce samedi afin d’être présent pour la finale face à l’Argentine ce dimanche. À bord de son avion, il y aurait Christophe Nkunku. Forfait avant le début du Mondial, la star du RB Leipzig devrait être de la partie depuis les tribunes, lui qui était appelé par Didier Deschamps pour cette Coupe du monde. En revanche, Karim Benzema ne serait pas présent, malgré le souhait du Président de la République.

Macron avait un rêve fou pour Benzema