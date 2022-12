Équipe de France : Macron a un plan incroyable pour Benzema, le Gouvernement sort du silence

Pierrick Levallet

Présent pour la demi-finale de l'Équipe de France face au Maroc, Emmanuel Macron sera également dans les tribunes pour la finale contre l'Argentine. Le Président de la République aimerait être rejoint par Karim Benzema, Paul Pogba et N'Golo Kanté. Sa Ministre des Sports a d'ailleurs révélé que son plan était à l'étude actuellement.

Ce dimanche, l’Équipe de France disputera sa deuxième finale de Coupe du monde consécutive face à l’Argentine. Après leur victoire face au Maroc (2-0), les Bleus ont décroché leur billet pour l’ultime match de ce Mondial 2022. D’ici peu de temps, une troisième étoile pourrait être brodée sur le maillot tricolore. Et pour cette fête, le Président de la République souhaiterait voir du beau monde dans les tribunes.

Benzema, Pogba, Kanté... Macron invite du beau monde pour la finale

D’après RTL , Emmanuel Macron aimerait que Karim Benzema soit présent dans les tribunes pour la finale face à l’Argentine ce dimanche. Mais le Président de la République aurait également invité les blessés et les joueurs forfaits avant le Mondial, comme Paul Pogba et N’Golo Kanté, à le rejoindre au Qatar pour encourager les Bleus .

«Je sais que le plan est à l'étude»