Équipe de France : Inquiétude pour Giroud avant l’Argentine ? La réponse

Hugo Chirossel

Légèrement touché au genou en quart de finale face à l’Angleterre, Olivier Giroud a semblé diminué sur certaines actions contre le Maroc mercredi. Didier Deschamps a décidé de le remplacer dès la 65e minute afin de faire entrer Marcus Thuram à sa place. Mais les dernières nouvelles sont rassurantes pour l’attaquant de l’AC Milan.

Il ne reste plus qu’une étape à franchir pour l’équipe de France. Après avoir battu le Maroc et demi-finale (2-0), les Bleus seront opposés à l’Argentine de Lionel Messi dimanche. Alors que certains joueurs de Didier Deschamps, comme Adrien Rabiot et Dayot Upamecano, ont été malades ces derniers jours, il y avait également une petite inquiétude pour Olivier Giroud.

Giroud touché au genou ?

L’international français s’était fait mal au genou lors du quart de finale contre l’Angleterre. Une douleur qui semblait encore présente mercredi soir face aux Lions de l’Atlas . Sans que l’on sache si cela a influé sur le choix de Didier Deschamps, ce dernier a décidé de le faire sortir dès la 65e minute de jeu, afin de le remplacer par Marcus Thuram.

Nouvelles très rassurantes pour notre King 🤴 Olivier #Giroud ! L’attaquant français ne souffre pas du genou et va très bien ! Voilà qui fait plaisir à l’un de ces plus grands fans Maitre @JacquesVendroux @Europe1 @Europe1Sport1 @jfperes @donatvidalrevel @lionelrosso @ccarrez — Cyrille de La Morinerie (@Morinerie) December 15, 2022

Les dernières nouvelles sont rassurantes