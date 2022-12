Équipe de France : Avant l’Argentine, les Bleus annoncent la couleur à Messi

Thomas Bourseau

Dimanche soir, les étoiles seront multiples au Lusail Iconic Stadium pour le compte de la finale de la Coupe du monde au Qatar. Tenante du titre, l’Équipe de France sera opposée à l’Argentine de Lionel Messi. L’Albiceleste ne se résume cependant pas uniquement au septuple Ballon d’or selon Antoine Griezmann et Aurélien Tchouaméni.

Mercredi soir et ce, en disposant de la surprise marocaine de la compétition (2-0), l’Équipe de France a atteint la finale de la Coupe du monde pour la quatrième fois en 24 ans. Un bilan plus que positif qui a permis au sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, d’assurer que les Bleus sont tout bonnement, la meilleure nation au monde actuellement. Pour conserver son titre de champion du monde raflé en Russie à l’été 2018, l’Équipe de France devra battre Lionel Messi et son Argentine dimanche soir pour ramener la coupe à la maison.

«Nous avons vu l'Argentine jouer, nous savons comment elle joue»

Co-meilleur buteur de la complétion avec Kylian Mbappé (5 buts chacun), Lionel Messi dispose de sa dernière chance d’être sacré champion du monde comme il l’a lui-même affirmé. Le septuple Ballon d’or est sans contestation possible la plus grande menace de l’ Albiceleste, mais certainement pas la seule comme Antoine Griezmann l’a affirmé ces dernières heures dans des propos rapportés par The Athletic. « Nous avons vu l'Argentine jouer, nous savons comment elle joue, c'est une équipe difficile à affronter et elle semble être en pleine forme. Il n'y a pas que Messi, ils ont une équipe forte autour de lui. Ce sera un match difficile et ils auront beaucoup de soutien dans le public. ». Élément important de l’entrejeu de l’Équipe de France comme Antoine Griezmann depuis le coup d’envoi de la Coupe du monde, Aurélien Tchouaméni a cependant tenu à ne pas sacraliser Lionel Messi et cherche à entrer dans l’histoire. « Nous devrons bien défendre et nous devrons montrer toutes nos qualités. Oui, il y a Lionel Messi, mais il y a aussi dix autres joueurs à côté de lui qui ont aussi beaucoup de qualité, donc nous devrons être prêts, bien conscients de l'opportunité que nous avons d'entrer dans l’histoire ».

