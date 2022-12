Équipe de France : La punchline du clan Griezmann après le Maroc

Guillaume de Saint Sauveur

Auteur d’une nouvelle prestation XXL avec l’équipe de France mercredi soir en demi-finale de la Coupe du Monde contre le Maroc, Antoine Griezmann confirme son excellent état de forme du moment au Qatar. Et son père, ravi du résultat obtenu, s’est confié sans détour sur les efforts physiques de l’attaquant tricolore en ironisant sur ses « trois poumons ».

Au même titre qu’Olivier Giroud, Kylian Mbappé, Hugo Lloris ou encore Théo Hernandez, Antoine Griezmann est l’une des satisfactions majeures du parcours de l’équipe de France dans cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Les Bleus ont validé mercredi soir leur ticket pour la finale en battant le Maroc (2-0), et l’attaquant de l’Atlético de Madrid a une nouvelle fois rendu une excellente copie, étant notamment à l’origine de premier but tricolore. D’ailleurs, Griezmann fait la fierté de son père…

« J’ai eu très peur »

Interrogé par BFM TV, ce dernier a d’ailleurs décrypté la victoire de l’équipe de France, acquise face à une vaillante sélection marocaine qui a fait peur aux Bleus : « Je suis très fier. C'était une très belle prestation avec deux très bonnes équipes. C'était très compliqué dans le contexte, mais c’était très bien. Est-ce que j'ai eu peur? Oui, on peut dire que c’était très serré, le Maroc a très bien joué. Ce sont deux bonnes équipes avec des valeurs de groupe, ce qui est important. J'ai eu très peur », indique le père d’Antoine Griezmann.

Griezmann, l'homme aux « trois poumons »