Equipe de France : Premier coup dur pour Deschamps avant la finale

Arthur Montagne

Au lendemain de la victoire contre le Maroc en demi-finale de la Coupe du monde (2-0), les joueurs de l'équipe de France commencent à récupérer avant la grande finale de dimanche contre l'Argentine. Et alors que les nouvelles sont plutôt bonnes pour Adrien Rabiot et Dayot Upamecano, l'inquiétude grandit pour Kingsley Coman, lui aussi malade.

Malgré les absences de Dayot Upamecano et Adrien Rabiot, l'équipe de France a dominé le Maroc en demi-finale de la Coupe du monde, Youssouf Fofana et Ibrahima Konaté ayant parfaitement tenu leur rang. Néanmoins, Didier Deschamps a annoncé après le match le nom d'un troisième blessé.

🇫🇷 Mbappé, Griezmann, Rabiot… Plusieurs joueurs de l’équipe de France impressionnent depuis le début de la Coupe du MondeMais quel est le meilleur Bleu au Qatar ? Analyse et votre avis sur @le10Sport avant la demi contre le Maroc 🇲🇦 #FRAMAR 📝⬇️ https://t.co/cMg1Q1IIf7 — Bernard Colas (@BernardCls) December 13, 2022

Deschamps annonce que Coman est malade

« C’était Kingsley Coman qui rentrait, mais lui aussi a ressenti un peu de fébrilité dans l’après-midi. C’est aussi parce que Kolo Muani a une qualité de course qui est un petit plus importante. C’est un bon exemple pour tous les autres joueurs qui n’ont pas été utilisés et qui peuvent être décisifs », assurait le sélectionneur.

Coman toujours en retrait