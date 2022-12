Équipe de France : Bourreau du Maroc, il reçoit un hommage très spécial

Guillaume de Saint Sauveur

Buteur mercredi soir en demi-finale de la Coupe du Monde face au Maroc avec l’équipe de France dès son entrée en jeu, Randal Kolo Muani a vécu un moment très spécial dans sa jeune carrière. Et Antoine Kombouaré, son ancien mentor au FC Nantes, n’a pas manqué de lui rendre un bel hommage.

Même si elle a souffert, notamment en fin de première période dans en première partie du second acte, l’équipe de France a réussi à se défaire du Maroc mercredi soir en demi-finale de la Coupe du Monde 2022 (2-0), validant ainsi son ticket pour la grande final dimanche prochain, face à l’Argentine. Théo Hernandez a ouvert le score en début de rencontre, et c’est finalement Randal Kolo Muani qui a scellé la victoire tricolore à la 79e, quelques secondes seulement après son entrée en jeu à la place d’Ousmane Dembélé, sur son premier ballon. Mettant ainsi un terme aux derniers espoirs du Maroc…

« Content pour le garçon qu’il est »

Interrogé en conférence de presse, l’entraîneur du FC Nantes Antoine Kombouaré, qui dirigeait Kolo Muani il y a encore quelques mois avant qu’il ne parte pour l’Eintracht Francfort, a rendu hommage à son ancien protégé avec qui il avait une relation privilégiée : « Depuis quand il m'appelle papa? Ah non jamais de la vie (rires). En le voyant entrer, j'étais surpris. Il a été décisif, il nous a empêché de souffrir. On a été fiers, contents pour lui, sa famille. Je suis content pour le garçon qu'il est. C'est un bon gars qui mérite ce qui lui arrive », indique Kombouaré, qui a également eu un mot gentil pour Didier Deschamps qu’il considère simplement comme la référence mondiale.

« Deschamps, le meilleur entraîneur du monde »