Équipe de France : Le plan anti-Messi des Bleus se dessinent

Arthur Montagne

Qualifiée pour la finale de la Coupe du monde après sa victoire contre le Maroc (2-0), l’équipe de France s’apprête à retrouver l’Argentine pour une troisième étoile dimanche. Il faudra donc tenter de contrer en Lionel Messi en grande forme. Et pour cela, les Bleus semblent déjà avoir un plan pour faire déjouer le numéro 30 du PSG.

Dimanche à 16h, une équipe va décrocher un troisième titre de champion du monde. Déjà sacrés à deux reprises, l'Argentine et la France tenteront donc d'aller chercher une troisième étoile. Un match qui sera notamment marqué par le duel à distance entre Lionel Messi et Kylian Mbappé. Antoine Griezmann annonce d'ailleurs la couleur à La Pulga .

🇫🇷🆚🇦🇷 Dimanche, la France affrontera l’Argentine en finale de Coupe du Monde #FRAARG #ARGFRA12 matchs ont eu lieu entre les deux équipes depuis 1930, dont 3 confrontations dans un Mondial🏆 Retour sur les rencontres marquantes sur @Le10Sport 📝⬇️ https://t.co/Vh7VIEXvcR — Bernard Colas (@BernardCls) December 15, 2022

«Ça va être un très beau match»

« Tu sais que ça va être compliqué une finale avec Leo Messi, le stade plein d’Argentins, mais on a l’équipe pour, le coach pour, tu peux croire en nous on va être prêts, être en forme pour ce match. Ça va être un très beau match, les Argentins sont costauds, ont bien travaillé, Leo a fait un grand match en demie, on sent qu’il est bien, tranquille dans sa tête, serein, ce sera à nous de bien préparer ce match. De la récupération aujourd’hui et demain et tout faire pour être à 100% dimanche », lance-t-il au micro de TF1 . Didier Deschamps a également son avis sur Lionel Messi.

«On va y penser»