Coupe du monde 2022 : La France veut plomber le rêve de Lionel Messi

Axel Cornic

Champion en titre, l’équipe de France a l’occasion de réaliser un fabuleux doublé et ainsi décrocher la troisième étoile mondiale de son histoire. Mais la planète football ne semble pas vraiment impressionnée, puisqu’ils sont nombreux à supporter l’Argentine et une victoire de Lionel Messi, pour sa dernière Coupe du monde.

Ce dimanche, la France n’affrontera pas l’Argentine, mais le Monde. Depuis que l’affiche de la finale est connue, les soutiens aux Champions en titre ne traverse pas les frontières de l’Hexagone, avec l’Argentine qui semble séduire des nombreux amateurs. C’est surtout la figure de Lionel Messi qui enflamme les débats...

Equipe de France : Lloris annonce la couleur pour le choc face à Messi https://t.co/aG7griY4K3 pic.twitter.com/zGOEudDBsE — le10sport (@le10sport) December 17, 2022

« Toute personne qui aime le football, veut que Messi le fasse dimanche »

A 35 ans, Lionel Messi peut disputer sa dernière Coupe du monde au Qatar et un véritable engouement s’est déchainé autour de son parcours, avec le destin qui semble le mener vers le premier titre mondial de son histoire. « Toute personne qui aime le football, veut que Messi le fasse dimanche. Parce que Messi est le football » a récemment assuré à The Athletic Mauricio Pochettino, qui n’est toutefois pas vraiment neutre.

« Je suis Français, mais j'aimerais que Messi soulève la Coupe du monde »

Cette passion pour Messi semble même tenter les Français, même les anciens internationaux. C'est le cas d’André-Pierre Gignac, qui a porté le maillot de l’équipe de France à 36 reprises. « Aujourd'hui, en Argentine, ils veulent gagner la Coupe du monde pour Messi » a confié l’ancien de l’OM, sur Fox Sports . « Je suis Français, mais j'aimerais que Messi soulève la Coupe du monde parce qu'il le mérite pour l'ensemble de sa carrière ».

« Je sais que les Argentins, les fans de Messi, tout le peuple, et même quelques Français, souhaitent que l’Argentine gagne »