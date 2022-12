France, Belgique… Ils ont terminé troisièmes de la Coupe du monde

Thibault Morlain

Pour la Croatie et le Maroc, le rêve de remporter la Coupe du monde a été brisé en demi-finale face à l’Argentine et la France. Mais pour eux, le tournoi n’est pas pour autant terminé puisqu’ils avaient encore un match à jouer : la petite finale pour la 3ème place de la Coupe du monde. Il y a donc une médaille de bronze à aller chercher et voilà qui lors des précédentes éditions a réussi à se hisser sur le podium.

Alors que tout le monde attend la finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et la France, il y a une autre rencontre à jouer auparavant. En effet, malgré la défaite en demi-finale, la Croatie et le Maroc ont encore un objectif au Qatar : aller décrocher la 3ème place. La petite finale va ainsi se dérouler entre les coéquipiers de Luka Modric et ceux d’Achraf Hakimi. Qui des Croate ou des Lions de l’Atlas terminera alors à la 3ème place de cette Coupe du monde ? Le vainqueur imitera alors la Belgique, la France ou encore l’Allemagne.

Qui succèdera à la Belgique ?

Et la dernière nation à s’être classée 3ème d’une Coupe du monde n’est autre que la Belgique. C’était en 2018 lors de l’édition en Russie. Pour les Diables Rouges, le rêve de soulever le trophée avait été brisé par l’équipe de France et Samuel Umtiti en demi-finale. Mais les coéquipiers d’Eden Hazard s’étaient alors remobilisés pour aller chercher cette troisième place. Pour cela, la Belgique avait alors battu l’Angleterre (2-0).



Quid de la France ? Si les Bleus ont réussi à atteindre la finale de la Coupe du monde à 4 reprises (1998, 2006, 2018 et 2022), ils ont également réussi à monter sur le podium à deux reprises. En effet, en 1986, les coéquipiers de Jean-Pierre Papin battent la Belgique (4-2) dans la petite finale. En 1958, la bande à Just Fontaine et Raymond Kopa se débarrassent de l’Allemagne de l’Ouest (6-3) pour terminer 3ème.

Le palmarès de la 3ème place à la Coupe du monde

Qui d’autre a terminé 3ème d’une Coupe du monde ? Voilà tous les autres vainqueurs de cette petite finale : Pays-Bas (2014), Allemagne (2010, 2006, 1970, 1934), Turquie (2002), Croatie (1998), Suède (1994, 1950), Italie (1990), Pologne (1982, 1974), Brésil (1978, 1938), Portugal (1966), Chili (1962), Autriche (1954), Etats-Unis (1930).