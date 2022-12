Equipe de France : Lloris annonce la couleur pour le choc face à Messi

Axel Cornic

Présent en conférence de presse ce samedi, Hugo Lloris a abordé en long et en large le grand rendez-vous qui attend l’équipe de France, avec la finale de la Coupe du monde. Forcément, tous les projecteurs sont tournés vers Lionel Messi, qui affiche un niveau phénoménal depuis le début de la compétition et qui semble décidé à mener l’Argentine vers un troisième titre mondial.

Le sprint final est lancé ! Dans seulement quelques heures, l’équipe de France aura rendez-vous avec l’histoire et un troisième titre mondial, un deuxième consécutif après le sacre de 2018 en Russie. Mais en face il y aura l’Argentine de Lionel Messi, qui semble animée d’une force mystique et soutenue par une grande partie de la planète football.

« Dans l'histoire de l'Argentine, il y a eu Maradona, aujourd'hui Messi »

Hugo Lloris a été largement questionné sur le prochain adversaire des Bleus , lors de la conférence de presse de ce samedi. « Dans l'histoire de l'Argentine, il y a toujours eu de très grands joueurs. Il y a eu Maradona, aujourd'hui Messi » a expliqué le capitaine de l’équipe de France. « Il y aura beaucoup d'attente par rapport à cette finale du côté argentin ».

« On sait ce que représente Leo Messi dans l'histoire de notre sport, mais... »

« A partir du moment où on a le soutien de nos supporters, on sait que le pays est derrière nous. Le reste a très peu d'importance » a poursuivi Lloris, questionné sur l’énorme soutien du monde du football pour son adversaire Lionel Messi. « On sait ce que représente Leo Messi dans l'histoire de notre sport, mais je crois que ce sera surtout un match entre l'équipe de France et l'équipe d'Argentine ».

« L'événement est trop important pour se concentrer sur un seul joueur »