Coupe du monde 2022 : Neymar déclenche une énorme polémique au Brésil

Thibault Morlain

Après l’élimination face à la Croatie, la tristesse était bien visible sur le visage des joueurs du Brésil. C’était notamment le cas chez Neymar, inconsolable suite à la défaite de la Seleçao aux tirs au but. Pour le numéro 10 brésilien, le coup a été très rude, lui qui a annoncé après être « détruit psychologiquement ». Mais voilà que ça semble aller mieux pour Neymar et au Brésil, ça ne passe pas. Explications.

Neymar rêvait de décrocher une 6ème étoile pour le Brésil. Ça ne sera pas pour 2022 puisque la Croatie a mis un rêve au parcours de la Seleçao dès les quarts de finale. Un terrible coup dur pour le joueur du PSG qui va avoir du mal à s’en remettre. Suite à ce revers, Neymar avait lâché de terribles confidences : « Je suis psychologiquement détruit, c'est certainement la défaite qui m'a fait le plus mal, qui m'a fait rester paralysé pendant 10min et peu après je suis tombé en larmes sans m'arrêter. Ça va faire mal pendant longtemps, malheureusement ».

Coupe du Monde 2022 : La sortie poignante d'Al-Khelaïfi sur Neymar https://t.co/3LbhGJ1mmI pic.twitter.com/8V1IDbYeGR — le10sport (@le10sport) December 16, 2022

Une grosse fête pour oublier la Coupe du monde

Mais voilà qu’au Brésil, on tombe désormais sur Neymar suite à ses dernières déclarations. La raison ? Une énorme fête organisée dans la maison de sa soeur en compagnie de nombreux invités comme le rapporte Sport . Forcément, dans le pays de Neymar, cela a du mal à passer alors que le joueur du PSG se disait « détruit psychologiquement » suite au parcours du Brésil à la Coupe du monde qui s’est arrêté en quart de finale.

« Il faut respecter le peuple brésilien »