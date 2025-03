«S’ils se font rouler dessus...», le pire est annoncé pour le PSG !

Axel Cornic

Après une très large victoire lors de barrages face au Stade Brestois, le Paris Saint-Germain va faire face à un os en Ligue des Champions. C’est en effet Liverpool, considéré comme la meilleure équipe en Europe lors de la première partie de saison, qui arrive au Parc des Princes ce mercredi (21h).

C’est le retour des grandes soirées européennes. Qualifié à l’arrachée pour les 8e de finale, après un passage par les barrages, le PSG va devoir faire face à un énorme obstacle en 8e de finale de la Ligue des Champions. Le tirage a en effet offert aux hommes de Luis Enrique une affiche de gala, face au Liverpool d’Arne Slot.

« S'ils sont éliminés en rivalisant, la défaite ne pourra pas être un échec, mais... »

Le successeur de Jürgen Klopp réalise des miracles cette saison et son travail est unanimement salué, avec l’une des meilleures équipes en Europe. C’est pour cela qu’une potentielle défaite du PSG ne serait pas vraiment une catastrophe pour certains. « S'ils sont éliminés en rivalisant, la défaite ne pourra pas être un échec » a estimé Éric Di Meco, dans le Super Moscato Show.

« S'ils se font rouler dessus, on sera obligé de faire le constat que la L1 est un trompe-l'œil »

« Il faut voir d’où ils partent cette saison, avec une équipe rajeunie presque inexpérimentée pour beaucoup et avec des choix forts sur des joueurs d’avenir » a continué l’ancien de l’OM sur RMC Sport, mettant toutefois en garde Luis Enrique et le PSG face à une possible déroute. « Mais, s'ils se font rouler dessus, on sera obligé de faire le constat que la L1 est un trompe-l'œil ».