Coupe du monde 2022 : Après le fiasco du Brésil, le clan Neymar lâche une énorme annonce

Neymar a le moral en berne après sa défaite en quarts de finale du Mondial face à la Croatie. Le joueur du PSG a affiché sa déception sur les réseaux sociaux et aurait songé à prendre sa retraite internationale avec le Brésil, avant de faire machine arrière selon son entourage. Les messages de ses coéquipiers l'auraient profondément touché et encouragé à poursuivre l'aventure, au moins jusqu'en 2024.

La Coupe du monde s'est, encore une fois, refusée à Neymar. Et comme en 2014 et 2018, c'est en larmes que le joueur du PSG a quitté le Qatar. Battu par la Croatie, aux tirs au but, en quarts de finale, l'international brésilien n'a pu être réconforté par ses coéquipiers. Sur Instagram , Neymar a affiché sa tristesse.

« Je suis psychologiquement détruit »

« Je suis psychologiquement détruit. C’est certainement la défaite qui m’a fait le plus mal, qui m’a rendu paralysé pendant 10 minutes, et juste après j’ai commencé à pleurer sans pouvoir m’arrêter, ça va faire mal pendant longtemps, malheureusement » a déclaré Neymar.

Neymar aurait reçu le soutien du vestiaire

Ces derniers jours, plusieurs de ses coéquipiers en sélection brésilienne ont tenu à lui envoyer un message pour le réconforter et lui demander de continuer l'aventure. Une démarche, qui aurait profondément touché le joueur du PSG, qui avait laissé planer le doute sur son avenir : « Je ne veux pas fermer les portes de la Seleçao, mais je ne peux pas garantir à 100 % que je reviendrai ».

Le clan Neymar met fin aux rumeurs sur une retraite internationale