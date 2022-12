Coupe du monde 2022 : Ce témoignage lourd de sens sur le calvaire de Neymar au Qatar

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Neymar espérait un autre scénario au Qatar. Le joueur du PSG visait la victoire finale, mais a été arrêté net en quarts de finale. Une immense déception pour la star brésilienne, en plus touché dès le premier match de la compétition face à la Serbie. Mais comme annoncé par un membre du staff, Neymar avait fourni d'énormes efforts pour revenir dans ce tournoi.

La Coupe du monde de Neymar s'est terminée sur des larmes de tristesse. Le joueur du PSG n'a pu les contenir après une défaite aux tirs au but face à la Croatie en quarts de finale. Une déception pour Neymar, qui avait fait de cette compétition l'un de ses grands objectifs et qui avait fourni un énorme travail pour revenir à la compétition après une blessure à la cheville.

Neymar touché à la cheville dès le premier match

En effet, sa Coupe du monde avait très mal débuté. Neymar avait été contraint de sortir en cours de rencontre face à la Serbie, touché à la cheville. Inquiet, il avait finalement fait son retour face à la Corée du Sud en huitièmes de finale.

« On ne le voyait presque plus »