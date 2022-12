Coupe du monde 2022 : Mbappé, Messi… Ibrahimovic tranche pour le grand vainqueur

Thomas Bourseau

Lionel Messi a tout bonnement tout remporté dans sa carrière de joueur. Il ne manque plus qu’une Coupe du monde afin de parachever son oeuvre que ce soit en club ou en sélection. Et pour Zlatan Ibrahimovic, il est le vainqueur logique du Mondial au Qatar.

Depuis le début de la Coupe du monde au Qatar, qui a ouvert ses portes le 20 novembre dernier, les pronostics se succèdent de la part des observateurs pour le vainqueur du Mondial. Ce fut notamment le cas de Mauricio Pochettino. Le technicien argentin, qui a connu à la fois Lionel Messi et Kylian Mbappé lors de son passage sur le banc du PSG, a loué les qualités de l’Équipe de France portée par son ancien attaquant.

Pochettino espère que Messi ira au bout

Néanmoins, pour Sky Sports , Mauricio Pochettino avait misé sur Lionel Messi pour que le septuple Ballon d’or entre encore un peu plus dans la légende du football. « Pour Messi, j'espère que cela arrivera parce que Messi a donné et donne encore trop au football et il y a une énorme possibilité pour le football de récompenser Messi ».

«Je pense que Messi va soulever le trophée, c'est déjà écrit»