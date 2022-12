Coupe du monde 2022 : Après le fiasco au Qatar, le Brésil prépare un coup retentissant avec Guardiola

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Annoncé comme l'un des grands favoris à la victoire finale, le Brésil est tombé de haut, éliminé dès les quarts de finale par la Croatie aux tirs au but. Immédiatement après cette rencontre, Tite, l'entraîneur, a annoncé son départ. A la recherche de son remplaçant, la Fédération brésilienne de football voudrait proposer le poste à Pep Guardiola, sous contrat avec Manchester City.

Terrible désillusion pour le Brésil. Alors qu'elle figurait parmi les grands favoris, la Seleção a été éliminée dès les quarts de finale par la Croatie aux tirs au buts, malgré un but en prolongation de Neymar (1-1 avant les tirs au but). Le joueur du PSG a laissé exploser sa tristesse à l'issue de la rencontre. Et celle élimination ne restera pas sans conséquence.

Un coup de balai se prépare après l'élimination

En place depuis juin 2016, Tite a annoncé son départ à l'issue de cette défaite. Le technicien n'est pas le seul à plier bagages, puisque son staff, mais aussi le coordinateur Juninho Paulista vont également partir. Et pour remplacer Tite sur le banc, la Fédération brésilienne de football penserait à un entraîneur prestigieux.

Guardiola, priorité de la Fédération brésilienne de football