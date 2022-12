Coupe du monde 2022 : Le Brésil a un incroyable rêve avec Pep Guardiola

Axel Cornic

L’élimination du Brésil en quart de finale de la Coupe du monde face à la Croatie (1-1, 4-2 tab), a fait l’effet d’un énorme tremblement de terre, tant l’équipe faisait figure de favorite. A la suite de cette rencontre Tite a d’ailleurs quitté son poste et il n’a pas fallu attendre longtemps avant que les noms de ses potentiels fusent... avec notamment un rêve incroyable qui se nomme Pep Guardiola.

Il ne fait pas bon d’être sélectionneur d’une équipe éliminée en cette Coupe du monde. Seulement quelques jours après Luis Enrique, sorti en huitième de finale face au Maroc, c'est le Brésil qui dit adieu à son sélectionneur. A la seule différence que Tite, semble avoir décidé de lui-même de son avenir...

Coupe du monde 2022 : Après le fiasco du Brésil, le clan Neymar lâche un message poignant https://t.co/2EwdYd49st pic.twitter.com/1nsNuYooxY — le10sport (@le10sport) December 10, 2022

Tite a annoncé son départ

« C'est une fin de cycle mais j'avais déjà prévenu il y a plus d'un an et demi, je suis un homme de parole » a confié Tite, tout de suite après la défaite du Brésil face à la Croatie, ce vendredi. « Je n'aurais pas fait de drame pour rester même en cas de victoire, tous ceux qui me connaissent le savent ».

Guardiola, mission impossible ?

Au Brésil, sa succession a rapidement soulevé un énorme débat, avec tout un pays décidé à revenir au sommet du football mondial. Ainsi, plusieurs médias parlent notamment de Pep Guardiola, qui a souvent confié vouloir un jour prendre les rênes d’une sélection nationale. Reste à savoir s’il aura envie de quitter Manchester City, où il est sous contrat jusqu’en 2025.

Sampaoli également dans la liste des candidats