Coupe du monde 2022 : La réponse tombe pour Mourinho et le Portugal

Arnaud De Kanel

Eliminé contre toute-attente face au Maroc en quart de finale du Mondial, le Portugal a lancé sa révolution. Fernando Santos a été remercié et les Portugais se cherchent un nouveau sélectionneur. Dernièrement, le nom de José Mourinho ressort avec insistance. Néanmoins, il reste sous contrat avec l'AS Roma et aurait fait son choix entre les deux postes.

Fernando Santos a rejoint le bal des sélectionneurs évincés après le Mondial. Le Portugais est la 7ème victime de cette Coupe du monde. Il n'a pas réussi à mener le Portugal et Cristiano Ronaldo vers leur première étoile. La fédération lui cherche un successeur et elle penserait activement à José Mourinho. Le coach de l'AS Roma a tranché.

Mourinho refuse la sélection

D'après les informations d' Il Corriere dello Sport , José Mourinho aurait décidé de refuser le poste de sélectionneur du Portugal. Le Special One souhaiterait aller au bout de son contrat avec l'AS Roma, soit jusqu'en 2024.

Qui pour remplacer Santos ?