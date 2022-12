Coupe du Monde 2022 : Un nouveau projet légendaire au Qatar ? La réponse d'Al-Khelaïfi

La rédaction

Largement décriée ces dernières semaines, la Coupe du monde 2022 au Qatar assure un spectacle sportif exceptionnel depuis son coup d'envoi. Ce dimanche, cette édition s'achève par une finale de rêve entre l'Argentine et la France. Nasser Al Khelaïfi s'est réjouit du déroulé de la compétition et n'exclut pas la réception des Jeux Olympiques au Qatar dans les prochaines années.

Ce dimanche (16h) se dispute la finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Une opposition entre l'Argentine de Lionel Messi et la France de Kylian Mbappé. Forcément, l'affiche est rêvée pour Nasser Al Khelaïfi, qui se réjouit de compter un futur champion du monde au sein de son effectif. D'ailleurs, le président du PSG s'est félicité de nouveau pour cette édition et s'est exprimé sur le prochain grand défi du Qatar.

«C'est le pays du sport au Moyen-Orient»

Invité de l'émission Rothen s'enflamme sur RMC ce vendredi, Nasser Al-Khelaïfi s'est montré particulièrement fier de l'organisation de cette Coupe du monde au Qatar. Le président du PSG a alors été interrogé sur la possible réception des Jeux Olympiques dans les prochaines années : « Je ne suis pas en position de dire oui ou non. Mais en 2024, il y aura ici la Coupe d’Asie. Il y aura aussi la Coupe arabe… il y a beaucoup de choses au Qatar. Pour moi, c’est le pays du sport au Moyen Orient. On parlait du stade de Lusail, pour moi, il est vraiment magnifique, c’est le plus beau stade au monde. 84.000 personnes de capacité, plus les loges. Comme Qataris, nous sommes fiers de tous les stades… », a-t-il confié.

Transferts - PSG : En pleine Coupe du Monde, Al-Khelaïfi annonce la couleur pour le mercato https://t.co/L561XRciFI pic.twitter.com/ukz5JU5m1P — le10sport (@le10sport) December 16, 2022

«On a des rêves sans limites»