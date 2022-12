Coupe du monde 2022 : Le Maroc pousse un coup de gueule après la France

La rédaction

Ce mercredi soir, le Maroc s'est incliné (0-2) en demi-finale de la Coupe du monde. Pour autant, le parcours des Marocains n'est pas encore terminé, puisque ces derniers vont disputer le match pour la troisième place ce samedi (16h) face à la Croatie. Une rencontre qui n'emballe pas du tout Walid Regragui, le sélectionneur des Lions de l'Atlas.

Assurément, le Maroc est la sensation de ce Mondial. Après leur victoire en quart de finale contre le Portugal, le Maroc est devenu la première sélection africaine de l'histoire à atteindre le dernier carré de la Coupe du monde. Battus par la France, les Lions de l'Atlas doivent désormais se focaliser sur la petite finale, qui se dispute ce samedi (16h) contre la Croatie.

«On est à la place du con»

Si la désillusion est immense pour le Maroc, qui a échoué aux portes de la finale après sa défaite contre la France, les hommes de Walid Regragui ont encore l'opportunité d'entrer un peu plus dans l'histoire de la Coupe du monde, et ce, en cas de victoire lors de la petite finale. Toutefois, pour le sélectionneur marocain, seule la victoire finale compte. « Pour être honnête, ce match de classement m’embête un peu. C’est compliqué après une désillusion de jouer 2 jours après. Pour moi, on est à la place du con là. Être 3e ou 4e, à l’arrivée, tu retiens juste que tu n’es pas en finale. D’ailleurs, même si on était en finale et qu’on perdait, je dirais la même chose », a-t-il confié dans des propos rapportés par Foot Mercato .

Coupe du monde 2022 : En plein Mondial, la FIFA annonce une révolution https://t.co/HJOOibNNwY pic.twitter.com/DEoAQGJosI — le10sport (@le10sport) December 16, 2022

«Finir 3e en termes d'images, c'est magnifique»