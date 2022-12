Coupe du monde 2022 : Sacré au Qatar, Lionel Messi lâche un message poignant

Arnaud De Kanel

Lionel Messi est devenu champion du monde pour la première fois de sa carrière après une finale d'anthologie. Auteur d'un doublé et d'un match plein dans l'ensemble, la Pulga a grandement contribué à ce sacre presque inespéré au vu du début de compétition des Argentins. Il n'a pas caché sa joie en publiant un message sur les réseaux sociaux.

L'Argentine est venue à bout des Bleus après une finale qui est entrée dans la légende. Vainqueur aux tirs au but, l'Albiceleste a ajouté une troisième étoile à son maillot, la première pour Lionel Messi. La Pulga a ajouté le dernier trophée qu'il manquait à son palmarès. Il n'en revient toujours pas.

«J'en ai rêvé tellement de fois»

Très ému, Lionel Messi a publié sur Instagram le post que tout ses fans attendaient, levant fièrement cette Coupe du monde. Il l'a accompagné d'une légende qui décrit bien ses émotions. « Champions du monde ! J'en ai rêvé tellement de fois, je le voulais tellement que je n'arrive toujours pas à y croire. Un grand merci à ma famille, à tous ceux qui me soutiennent et aussi à tous ceux qui ont cru en nous. Nous avons montré une fois de plus que les Argentins, lorsqu'ils se battent ensemble et sont unis, sont capables de réaliser tout ce qu'ils veulent » a-t-il écrit.

«Le mérite revient à ce groupe»