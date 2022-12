Equipe de France : Deschamps lâche ses vérités sur l'arbitrage, polémique en vue ?

La rédaction

Après un match complètement fou, l'Equipe de France s'est inclinée en finale de Coupe du monde contre l'Argentine. La rencontre s'est décidée à l'issue d'une séance de tirs au but crispante qui a tourné en faveur de l'Albiceleste (4 tab à 2). Avant ça, l'arbitre a été régulièrement sollicité et sa performance ne semble pas avoir convaincu Didier Deschamps.

C'est une finale légendaire qui s'est jouée ce dimanche au Qatar entre l'Argentine et la France. Malmenés, les Bleus ont totalement renversé la tendance grâce à un immense Kylian Mbappé tandis que Lionel Messi a été un artisan majeur du sacre argentin, auteur d'un doublé et premier buteur de l'Albiceleste lors de la séance de tirs au but.

«Il y a des décisions qui peuvent amener à discussion»

Une finale de Coupe de monde est assurément le match où la pression est la plus importante sur les épaules de l'arbitre. Ce dimanche, Szymon Marciniak a été régulièrement sollicité et n'a pas hésité à prendre de lourdes décisions, en sifflant trois pénaltys. Pour autant, sa prestation ne semble pas avoir convaincu Didier Deschamps : « J'aurais préféré que vous ne posiez pas la question. Je vais faire attention à ce que je dis. Il a été comme il a été là, il aurait pu être pire, il aurait pu être meilleur, il y a des décisions qui peuvent amener à discussion, comme c'est le cas dans tous les matches. Avant la finale, je me suis permis de dire que l'Argentine n'avait pas été malheureuse, je ne vais pas dire l'inverse après le match », a confié le sélectionneur français, non sans amertume.

