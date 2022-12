Equipe de France : Lloris prêt à raccrocher les gants après le Qatar ? Il répond

La rédaction

En marge de la finale perdue face à l’Argentine ce dimanche, Hugo Lloris s’est longuement confié aux médias français et certains l’ont questionné sur son avenir avec l’équipe de France, alors qu’il fait partie des plus anciens du groupe. A bientôt 36 ans, le gardien de Tottenham ne semble toutefois pas encore avoir tranché.

La Coupe du monde est désormais terminée et les yeux sont tournés vers l’avenir de cette équipe de France, qui semble être radieux. Il faudra toutefois régler plusieurs questions importantes avant de continuer, avec notamment la fin de contrat de Didier Deschamps, qui n’a pas encore pris de décision.

« Ce n’est pas le moment de répondre à ces questions-là »

Hugo Lloris, fidèle capitaine de Deschamps, pourrait également décider de tourner la page, laissant notamment la place à Mike Maignan. Mais ne comptez pas sur lui pour dévoiler sa décision dès maintenant. « Ce n’est pas le moment de répondre à ces questions-là » a déclaré le capitaine des Bleus , au micro de TF1 . « C’est une soirée douloureuse... même si on a réalisé des grandes choses, il y a cette douleur. Ces questions on y répondra dans quelques temps ».

« Le seul regret, c’est d’avoir raté cette première mi-temps »