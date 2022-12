Ballon d’Or : Pour le successeur de Benzema, ça se confirme

Arnaud De Kanel

La finale de la Coupe du monde a sacré l'Argentine de Lionel Messi pour la troisième fois au terme d'un match tout simplement légendaire. Ainsi, la Pulga a réalisé un grand pas en avant pour remporter son huitième Ballon d'Or et succéder à Karim Benzema. Battu, Kylian Mbappé a tout de même réalisé un tournoi exceptionnel et il devra sans doute se contenter de la deuxième place.

En remportant sa première Coupe du monde, Lionel Messi a ajouté la dernière ligne qu'il manquait à son palmarès. Il fait plus que jamais office de favori pour remporter le Ballon d'Or. Le Mondial vient sans aucun doute de dessiner les contours du classement de l'édition 2023, plaçant Messi tout en haut, très proche de succéder à Karim Benzema.

Coupe du monde 2022 : L'Argentine s'enflamme complètement après la victoire contre la France https://t.co/MhLRpLUBWa pic.twitter.com/4f2ak7n7TF — le10sport (@le10sport) December 18, 2022

Messi sur le toit du monde

L'Argentine est devenue championne du monde après un match fou remporté aux tirs au but face à l'équipe de France. Lionel Messi a décroché sa première étoile et il n'a pas démérité. Auteur d'un doublé en finale, il n'aura pas flanché tout au long du tournoi. De plus, la Pulga a été élue meilleur joueur du tournoi et a terminé à la seconde place du classement des buteurs avec 7 réalisations. L'attaquant du PSG est devenu le premier joueur de l'histoire à marquer en phase de groupe, en huitièmes, en quart, en demi et en finale d'un Mondial. La conclusion d'une carrière en apothéose qui lui promet un huitième Ballon d'Or.

Mbappé-Messi, destins liés