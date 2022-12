Coupe du monde 2022 : Neymar, Messi... L'énorme coup de gueule de l'Argentine

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la veille de la demi-finale de Coupe du monde face à la Croatie, Lionel Scaloni était présent en conférence de presse. L'occasion pour le sélectionneur de l'Argentine de revenir sur le match face aux Pays-Bas et sur les tensions, qui ont suivi. Certains joueurs ont critiqué l'arbitrage, considéré parfois comme pro-Lionel Messi. Une accusation intolérable pour le technicien.

Le quart de finale entre l'Argentine et les Pays-Bas a été explosif, sur le terrain, mais aussi dans les vestiaires. Passé proche de l'élimination, malgré à un moment donné une avance confortable de deux buts, les champions d'Amérique du Sud ont laissé explosé leur joie après la séance de tirs au but. Messi pouvait avoir le sourire, mais n'a pas caché sa colère en zone mixte, notamment notamment après avoir croisé Wout Weghorst, l'attaquant néerlandais. « Tu regardes qui ? Imbécile. Je n’aime pas les gens qui parlent avant le match. Le numéro 19 (Weghorst) est venu et a commencé à nous provoquer, nous dire des choses. L’entraîneur n’a également pas été respectueux » a lâché le joueur du PSG en direction de son adversaire.

L'arbitrage critiqué par l'Argentine et les Pays-Bas

Malgré la victoire, Lionel Messi était irrité, aussi par l'arbitrage sévère de Mateu Lahoz. 17 cartons jaunes ont été distribués, beaucoup trop pour la star argentine. « La Fifa ne peut mettre un arbitre comme ça pour un tel match, il n’était pas à la hauteur » a-t-il confié. Un coup de gueulée partagé par Frenkie de Jong. L'arbitrage, un sujet sensible au Qatar. Eliminé avec le Portugal samedi dernier (défaite 1-0 contre le Maroc), Pepe a aussi pesté et réagit à la sortie de Messi. « Il est inacceptable qu'un Argentin nous arbitre aujourd'hui après ce qui s'est passé hier, avec Messi qui s'est plaint. Après ce que j'ai vu aujourd'hui, ils peuvent donner le titre à l'Argentine maintenant » a-t-il déclaré.

Coupe du monde 2022 : Argentine, Messi... Le coup de gueule hallucinant du Portugal après le Maroc https://t.co/WzU9p2VFeS pic.twitter.com/M1KRw9lHfp — le10sport (@le10sport) December 10, 2022

« Il y a un arbitre pour rendre la justice »

Présent en conférence de presse, Lionel Scaloni est revenu sur ce match face aux Pays-Bas et souligné le fair-play de son équipe en rappelant l'épisode avec Neymar, réconforté après la finale de la Copa America. « Le match de l'autre jour a été joué de la manière dont il devait être joué, c'est le football, parfois il faut défendre et parfois il faut attaquer. Il y a un arbitre pour rendre la justice. Nous savons perdre et nous savons gagner, nous avons perdu contre l'Arabie et nous sommes partis tranquillement ; nous avons gagné la Copa America et il y a eu la plus belle image de sportivité dans le tunnel des vestiaires du Maracana avec Neymar » a confié le sélectionneur de l'Argentine.

« Nous avons le plus grand respect pour tous les adversaires que nous rencontrons »