Mercato : Le discours poignant de Mandanda sur son départ de l’OM

Steve Mandanda est à 37 ans le doyen du groupe de Didier Deschamps au Qatar. Et cette présence, Mandanda la doit à son départ à Rennes qui lui a permis de retrouver l’Équipe de France. Pour Canal+, le champion du monde a réglé ses comptes après son départ de l’OM.

Légende de l’OM, Steve Mandanda n’est cependant plus un joueur de l’Olympique de Marseille depuis le dernier mercato estival. Après une saison compliquée sur le plan sportif, baladé entre le banc des remplaçants et le onze de départ de Jorge Sampaoli, Steve Mandanda a pris la décision de se relancer dans un projet sportif dans lequel il se sentait à sa place et intégré comme il l’a révélé à Raphaël Domenach pour Canal+.

«J’aurais pu rester à Marseille»

Lors de ladite interview pour le Canal Football Club , Steve Mandanda a tenu à assurer qu’il aurait pu rester à l’OM, mais que ce n’était pas sa volonté première. « J’aurais pu rester à Marseille, je finis tranquille, je joue, je ne joue pas, je joue quelques matchs. Mais ce que j’ai vécu la saison dernière, ça a été trop difficile à supporter pour moi d’être sur le banc, de ne pas jouer. C’est quelque chose que je ne supporte pas ».

Mandanda estime qu’il aurait mérité plus de respect de la part de l’OM

En outre, le nouveau portier du Stade Rennais a un certain ressenti envers son ancienne direction à l’OM, estimant qu’il aurait, de par son statut, être mieux traité sur la fin. « Aurais-je mérité un peu plus de respect vis-à-vis du club ? Sûrement. Mais ça ne s’est pas passé de cette manière. Je comprends que les dirigeants de l’Olympique de Marseille partent sur une autre idée, un autre projet, et aujourd’hui je leur donne raison parce que Pau (ndlr Lopez) est très performant et fait une très belle saison ».

Mandanda évoque «une douleur» concernant son départ, mais un «soulagement» pour son retour au Vélodrome