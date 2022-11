Mercato - OM : De retour chez les Bleus après son départ, Mandanda s’enflamme

Thomas Bourseau

Taulier de l’OM pendant des années, Steve Mandanda s’en est allé du côté du Stade Rennais afin de retrouver du temps de jeu et notamment l’Équipe de France. Pari gagnant puisque Mandanda est du voyage au Qatar. De quoi lui permettre de valider son choix.

Steve Mandanda a tourné une grande page avec l’OM à la dernière intersaison. En effet, après quatorze années passées à l’Olympique de Marseille, celui qui était surnommé Il Fenomeno a rejoint le Stade Rennais après un accord de rupture de contrat passé avec le président phocéen Pablo Longoria.

Mandanda s’est relancé à Rennes jusqu’en 2024

Contractuellement lié au Stade Rennais jusqu’en juin 2024, Steve Mandanda est à nouveau titulaire indiscutable et a même été sélectionné par Didier Deschamps pour le Mondial au Qatar avec l’Équipe de France (20 novembre - 18 décembre).

«Le Mondial ? C’est la conséquence»