Mercato - OM : Cristiano Ronaldo à Marseille ? Une énorme bombe est lâchée

Ces derniers mois, alors que des rumeurs évoquaient un possible départ de Cristiano Ronaldo de Manchester United, les supporters de l'OM ont agité les réseaux sociaux, lançant plusieurs appel à la star portugais. Pablo Longoria a vite mis fin à l'engouements des fans, mais le club marseillais aurait bien discuté avec le buteur selon Basile Boli, ambassadeur de la formation.

Actuellement sans club, Cristiano Ronaldo va reprendre du service, mais où ? Selon les médias espagnols, le buteur de 37 ans aurait reçu une offre importante d'Al-Nassr, en Arabie Saoudite. Mais certains supporters de l'OM rêvent de son arrivée à Marseille. Le #RonaldOM f ait fureur sur Twitter et les fans en profitent pour interpeller Ronaldo. Un dossier qui reste à l'état de rêve, car comme l'avait annoncé Pablo Longoria, le Portugais ne rentre pas dans ses plans.

L'incroyable rumeur Ronaldo à Marseille

« Cristiano Ronaldo ? On rentre toujours dans des conversations... Le foot c'est très clair, tu fais avec les moyens dont tu as à disposition, avec un équilibre économique. (...) On est loin des idées comme ça, des grandes stars, des joueurs individuels. On est plus pour les joueurs collectifs qui nous donnent de la performance individuelle au service du collectif » avait déclaré le président de l'OM en octobre dernier.

« Cristiano Ronaldo était en pourparlers avec l'OM »

Mais ambassadeur de l'OM, Basile Boli a lâché une petite bombe sur ce dossier. Selon l'ancien joueur, le club marseillais aurait bien discuté transfert avec Ronaldo. « Cristiano Ronaldo était en pourparlers avec l'OM, je pense qu'il aurait dû venir à Marseille, il aurait apporté quelque chose au championnat de France. On espère pour lui qu'il va trouver un bon club » a-t-il déclaré dans un entretien à NW Sport TV.

Boli espère une arrivée de Ronaldo en France