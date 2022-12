Mercato : Cristiano Ronaldo reçoit une offre légendaire, il en attend encore plus

Depuis quelques semaines, Cristiano Ronaldo est libre de tout contrat. En froid avec sa direction et son entraîneur, le Portugais a fini par résilier son bail avec Manchester United. Alors qu’il a reçu une offre XXL d’Al-Nassr, le quintuple Ballon d’Or estimerait qu’elle n’est pas encore appropriée.

Il y a encore un an, cette situation aurait été difficile voire impossible à imaginer. Pourtant, à 37 ans, Cristiano Ronaldo est bien libre de tout contrat. En froid avec Erik ten Hag, le nouvel entraîneur de Manchester United, le Portugais avait fini par ne plus jouer avec les Red Devils . Une situation difficile pour tout le monde qui a terminé sur une résiliation de contrat.

Maintenant que la Coupe du monde est terminée pour Cristiano Ronaldo, il doit donc se trouver un nouveau club. Pour le moment, l’ancien joueur du Real Madrid n’a reçu qu’une offre concrète : celle d’Al-Nassr. Le club saoudien lui a promis un salaire XXL allant jusqu’à 200M€ sur deux saisons.

🚨🗣️ Cristiano #Ronaldo will meet the #AlNasr CEO in Dubai to discuss the offer and the possibility of land to the 🇸🇦 League.📌 #CR7 wants to deepen the proposal, considering that - to date - has not received suitable offer from any 🇪🇺 club. 🐓⚽ #Transfers #Calciomercato pic.twitter.com/nzoDhEmhjc