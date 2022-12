Mercato : Une réunion au sommet est prévue pour Cristiano Ronaldo

Libre de tout contrat depuis qu’il a résilié son contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo va devoir se trouver un nouveau club. Faute d’offre, l’international portugais pourrait prendre la direction du Golfe. Une nouvelle réunion serait prévue, à Dubaï, avec le patron d’Al Nassr. Ils discuteront d’une possible arrivée et de l’offre XXL déjà soumise.

L’été dernier, Cristiano Ronaldo a demandé à quitter Manchester United. Même si les Red Devils semblaient ouverts à un départ sur la fin du mercato, le Portugais a fini par rester, faute d’offre. Derrière, Cristiano Ronaldo a fait la connaissance d’Erik ten Hag et le courant n’est jamais passé. A tel point qu’il a fini par résilier son contrat avec le club mancunien.

Libre de tout contrat, Cristiano Ronaldo est donc à la recherche d’un nouveau club. Le quintuple Ballon d’Or attendait des offres en Europe mais pour le moment, il n’y a rien de concret. C’est donc dans le Golfe que pourrait rebondir Cristiano Ronaldo.

🚨🗣️ Cristiano #Ronaldo will meet the #AlNasr CEO in Dubai to discuss the offer and the possibility of land to the 🇸🇦 League.📌 #CR7 wants to deepen the proposal, considering that - to date - has not received suitable offer from any 🇪🇺 club. 🐓⚽ #Transfers #Calciomercato pic.twitter.com/nzoDhEmhjc