Mercato - OM : Fake news, Cristiano Ronaldo… La mise au point de l’OM

Depuis de nombreux mois maintenant, du côté de l’OM, on dénonce les fake news qui se multiplient. Cela a notamment été le cas en ce qui concerne la vente du club phocéen par Frank McCourt et dernièrement, cela a concerné Cristiano Ronaldo. Alors que l’OM a dû démentir à chaque fois, une nouvelle mise au point a été effectuée à propos de ces fake news.

Les fake news se multiplient à l’OM au point d’agacer Frank McCourt. Il y a quelques mois de cela, agacé par tout ce qui pouvait se dire sur la vente du club phocéen, l’Américain a lâché en off à La Provence : « D’après voir, pourquoi y’a-t-il autant de rumeurs infondées sur la vente du club ? D’où cela peut-il venir ? Je ne fais que démentir, mais ça continue quand même… ». En effet, l’OM continue d’être concerné par ses fake news et c’était encore le cas récemment avec Cristiano Ronaldo, alors qu’il n’y aurait rien eu avec l’ex-joueur de Manchester United au contraire de ce qu’a pu dire Basile Boli à ce sujet.

« Si on vous fait croire que Ronaldo à l’OM c’est possible… »

Et voilà que l’OM a donc dû faire une nouvelle mise au point concernant ces différentes affaires. Ainsi, ce vendredi, pour La Provence , une source au sein du club phocéen a expliqué : « Cela fait naître des espoirs et, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas satisfaits, cela peut nourrir des déceptions. Si on vous fait croire que Ronaldo à l’OM c’est possible alors que les dirigeants ne travaillent pas dessus, vous aurez forcément tendance à être déçu le jour où ça ne se fait pas. Cela crée de la frustration ».

« On a basculé dans l’ère de la croyance »